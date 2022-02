Ruim duizend gewonde e-steppers vorig jaar en meer doden door ongevallen met bestelwagens

Het aantal doden is vorig jaar zo goed als gelijk gebleven. Er vielen 484 doden, ten opzichte van 483 in 2020. 2021 was net zoals 2020 door de coronapandemie nog steeds een atypisch jaar op de Belgische wegen. De totaalbalans van het aantal verkeersdoden is daarom nog steeds gunstiger dan in 2019, toen er 619 dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

Er zijn wel grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen vielen 18 procent meer doden, in Wallonië net 16 procent minder. In Brussel ging het aantal verkeersdoden van 14 naar 6. Dat zijn voor Wallonië en Brussel de laagste cijfers ooit. Het aantal ongevallen met gewonden nam in elk van de drie gewesten wél stevig toe: van 29.947 naar 34.264, ofwel 14 procent meer.