Wagen crasht op de Brusselse ring: slachtoffer in levensgevaar

Rond de middag verloor de bestuurder van een wagen de controle over het stuur aan de oprit in Ruisbroek. De twee inzittenden zaten gekneld in de auto. Pas na een uur kon de brandweer beide slachtoffers bevrijden. Ze werden met zware verwondingen onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis .



De federale wegpolitie onderzoekt wat het ongeval heeft veroorzaakt. Het verkeer liep door het ongeval stevige vertraging op. Auto's werden omgeleid langs de pechstrook en dat veroorzaakte dan weer een lange file op de ring richting Halle.