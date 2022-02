Emma Plasschaert voor de 4de keer Zeilster van het Jaar: "Ik dacht dat de Olympische Spelen het hoogtepunt waren, maar toen kwam het WK"

In Oostende werden vandaag de Sailing Awards uitgereikt door Wind & Watersport Vlaanderen (WWSV). Daarbij viel Emma Plasschaert voor de vierde keer op rij in de prijzen. De Oostendse werd als Zeilster van het Jaar 2021 verkozen. "Het was een zeer speciaal jaar", reageert Emma achteraf. "Ik mocht voor de eerste keer naar de Olympische Spelen, dat was een fantastische ervaring. Alleen al daar zijn en meedoen aan de competitie was al heel bijzonder. Ik dacht, dat is het hoogtepunt, we hebben het gehad, maar toen kwam het WK Zeilen en greep ik daar naar mijn tweede wereldtitel."

"De zeilwereld in België is niet zo groot, maar de erkenning betekent wel heel veel. Erkenning krijgen is sowieso heel fijn", zegt Emma nog. "Samen met Evi hebben we de afgelopen 10 jaar goeie prestaties neergezet in de sport en geprobeerd om goeie ambassadrices te zijn. Ik hoop dat er kleine meisjes kijken naar ons en denken, oh ik wil ook zeilster worden. Dat is het ultieme doel."

Bekijk hier het interview met de Zeilster van het Jaar: