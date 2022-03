“En OE IST NU?”: Kortrijkse jongeren voelen zich beter nu corona wat gaat liggen

En dat maakt duidelijk een verschil voor de Kortrijkse jongeren. “In 2020 voelde bijna de helft van de jongeren zich minder goed. Met 12,4 % ging het zelfs heel slecht. Een jaar later voelde 78% zich beter of even goed in vergelijking met vorig jaar. Vooral in het secundair onderwijs zien we een duidelijke verbeteringen. Maar toch voelt nog altijd een kwart van de jongeren zich echt niet oké. En dat zal een aandachtspunt blijven", zegt schepen van Jeugd, Bert Herrewyn (Vooruit).