Aalter investeert 10 miljoen in 'securipolis'

Met de 'veiligheidssite' wil De Crem over de gemeente- en provinciegrens kijken, voor mogelijke samenwerkingen. "Onze gemeente moet in de brede regio op het vlak van veiligheid een centrumrol innemen", vindt de burgemeester. "Het kadert in schaalvergroting, die is onafwendbaar op het vlak van politiesamenwerking en veiligheidszones. Er zijn nog kleinere politiezones maar die zullen groter moeten worden." Volgens hem is Aalter ideaal om daar een rol in te spelen. "De ligging van Aalter op de grens van Oost- en West-Vlaanderen maakt het mogelijk dat we met dit gebouw grensoverschrijdend kunnen werken."