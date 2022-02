Afstandsonderwijs voor atheneum Voskenslaan in Gent na stormschade aan gebouwen

Storm Eunice veroorzaakte vorige vrijdag schade aan de gebouwen van het atheneum van het GO op de campus Voskenslaan. Een deel van het dak was weggewaaid en het heeft binnen geregend. Daarom is beslist om vandaag afstandsleren in te voeren, legt woorvoerder Eva Van Buggenhout van de scholengroep Gent uit. "We hebben de ouders dit weekend verwittigd, maar voor wie dat afstandsleren toch niet lukt, hebben we op de school, in een veilig deel, noodopvang voorzien."