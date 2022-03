Proefproject asbestophaling in Vlaamse Ardennen: "We geven pakket met veiligheidsmateriaal en tips"

IVLA was een paar maanden voor de start van de coronapandemie net begonnen met een testproject rond asbestophaling. Dat was kleinschalig en tegen betaling. Nu wil de afvalophaler het project weer oppikken en uitbreiden.

De eerste keer is gratis, zegt Mathieu De Cock van IVLA: "Als een inwoner belt, dan kan die een pakketje thuis laten afleveren. Daar zit een overall, een masker en een kuub -of platenzak in om het asbest in te steken. Nadien kunnen ze bellen naar de asbestlijn en wordt die veilig aan huis opgehaald."