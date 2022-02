Kerncentrales openhouden of niet? Het lijk is gereanimeerd

Intussen is er wel sprake van een soort "drôle de guerre", dat is de zenuwslopende periode tussen de inval van Duitsland in Polen in september 1939, die leidde tot een oorlogsverklaring door Frankrijk en Groot-Brittannië, en de échte start van de Tweede Wereldoorlog, bij de inval op 10 mei 1940 van de Duitsers in ons land en Frankrijk.

De vraag is wat de regering zal doen als er geen duidelijkheid is over de

situatie in het oosten op 18 maart, de dag dat ze de definitieve beslissing moet nemen over de kernuitstap? Stellen we die beslissing opnieuw uit? Of heeft Open VLD nu al beslist om voor Plan B te gaan vanwege de impact van de geopolitiek op de energieprijzen? In dat geval zit Groen nu al geïsoleerd in de coalitie en dreigt de komende dagen een "drôle de guerre" binnen de Vivaldi-regering.