Antwerpse familiezaak Poelier Hermans viert honderdste verjaardag: "We hebben in al die jaren nog nooit ruzie gemaakt"

Poelier Hermans werd in 1922 geopend in het Schipperskwartier maar is intussen al jaar en dag gelegen in de Abdijstraat op het Kiel. "We werken al heel lang samen, maar we zijn nog niet uitgekeken op elkaar", klinkt het lachend. "We hebben in al die jaren nog nooit ruzie gemaakt. We vullen elkaar perfect aan", zeggen ze in koor. "Dat is ook nodig om het zo lang vol te houden."