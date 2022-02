"Appelboom van Newton" in Cambridge sneuvelt tijdens storm Eunice

De boom die is nu is geveld in de "Cambridge University Botanic Garden" werd geplant in 1954. Hij sierde er de Brookside-ingang van de befaamde botanische tuin, en dat dus 68 jaar lang.

De boom was ziek en eigenlijk op sterven na dood, laat Cambridge weten. Er is al een ent genomen zodat de boom op een andere plek in de botanische tuin kan voortleven.