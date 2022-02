BEKIJK - Kinderen jonger dan 12 mogen mondmasker afzetten op school: "Blij dat ik weer emoties kan zien"

Vanaf vandaag hoeven kinderen jonger dan 12 jaar geen mondmaskers meer te dragen op school. Sinds 6 december vorig jaar was dat verplicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar nu de coronacijfers dalen en de barometer op code oranje staat, mag het mondmasker voor de leerlingen nu ook in de lagere school af. Leerkrachten moeten ze wel nog opzetten wanneer ze lesgeven. VRT NWS ging kijken in het zesde leerjaar van basisschool De Baan in Mechelen.