Bodemsanering PFAS gestart op terrein De Naeyer in Willebroek: "Gelukkig staat nieuwe woonwijk er nog niet volledig"

In juli vorig jaar werd bij bodemonderzoek de schadelijke stof PFAS aangetroffen op de voormalige fabriekssite in Willebroek. Een uitgebreider onderzoek bevestigde later dat de volledige toplaag van de wijk in aanbouw vervuild was. Daarop werd beslist om woonzone te saneren door de toplaag af te graven en te vervangen door nieuwe grond.

"Omdat de wijk nog in aanbouw is, kan het saneren vlotter verlopen. Nog niet alles is verhard", vertelt Jan Verheyen van OVAM, dat de werken zal uitvoeren. "De komende zes maanden zal er 44.000 ton verontreinigde grond afgegraven worden. Dat gaat om tuinen, onverharde percelen en speelpleintjes bijvoorbeeld. Overal waar er blootstelling mogelijk is aan de met PFAS vervuilde grond."



De werken zijn vandaag gestart in het gedeelte van de woonwijk aan de Pulpstraat en zullen dus zo'n zes maanden duren.