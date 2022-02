Brand vernielt horecazaak in Dilsen

"We zijn hier aangekomen en toen sloeg de uitslaande brand boven het dak uit in de koepel van het restaurant, de brand is dan verder overgeslagen naar het woonhuis”, zegt kapitein Peter Pelssers van de brandweer. “In het restaurant waren er gelukkig geen mensen meer aanwezig, die waren allemaal tijdig buiten geraakt. En langs binnen hebben we de brand verder tegen kunnen houden.”