Brandweer Charleroi komt de ploeg van Brugge versterken: "Waren onze solidariteit van deze zomer niet vergeten"

"De brandweerploeg uit Charleroi was onze hulp tijdens de zomer nog niet vergeten", zegt de Brugse majoor Jeroen Bonte. Het was extreem druk door de drie stormen na elkaar. Het afgelopen weekend kregen wij 3.500 oproepen te verwerken, dat gaat meestal over afgewaaide dakpannen, gaten in daken of omgewaaide bomen op woningen... Eigenlijk allemaal interventies waarbij we een ladderwagen nodig hebben. Daarom hadden wij eigenlijk extra ladderwagens nodig."

"Gisteren kwam Brussel al langs met twee ladderwagens, vandaag kregen we hulp van Charleroi. Er is sowieso een hele grote solidariteit onder de zones, maar het feit dat wij zijn gaan helpen afgelopen zomer heeft die solidariteit alleen maar versterkt", zegt majoor Marc Delanghe.