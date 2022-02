Brug over Albertkanaal op Kempische Steenweg wordt twee meter opgekrikt: "Brug is nog in goede staat"

De brug op de Kempische Steenweg in Hasselt is een van de 62 bruggen over het Albertkanaal die verhoogd moeten worden. "De brug moet zo'n twee meter opgehoogd worden", legt Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg uit. "Omdat de brug nog in goede staat is, hebben we er voor gekozen om ze op te krikken. Maar de opritten en dergelijke moeten daar nog op aangepast worden."