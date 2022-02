Brussels Café Métropole sluit amper één jaar na de doorstart de deuren

De klanten reageren teleurgesteld op de aangekondigde sluiting. “Ik ben al jaren trouwe klant van café Métropole”, vertelt Michelle. “De uitbaters hebben echt hun best gedaan om deze plek nieuw leven in te blazen. Ik kwam hier graag voor het interieur, dat ik adembenemend mooi vind. Spijtig genoeg is café Métropole niet het eerste monument in Brussel dat de deuren sluit.”

Ook Amanda vindt de sluiting een trieste zaak. “Als ik bezoekers heb, dan kom ik altijd naar hier om hen het interieur te tonen. Dit is een historisch pand zoals er geen ander in Brussel is. Met mijn man kwam ik hier om de twee weken en hapje eten en kwamen we ieder jaar onze huwelijksverjaardag vieren. Hopelijk komt er snel een nieuwe uitbater want deze plek is voor mij zeer speciaal.”