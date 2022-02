15 maanden cel voor man van 25 die pintje van minderjarige "spiket" met drugs in jeugdhuis in Londerzeel

Eind juli vorig jaar werd een minderjarige jongen onwel in het jeugdhuis. De tiener had verschillende glazen bier op, maar omdat het weinig waarschijnlijk was dat hij daardoor was flauwgevallen, werd hij verder onderzocht in het ziekenhuis. Daar bleek dat hij vergiftigd was met de drugs GHB. Verschillende getuigen wezen in de richting van een 25-jarige man die een pintje aan de jongen had gegeven. Op de smartphone van de twintiger trof de politie ook verschillende drugsgerelateerde berichten aan.

Het parket vorderde vorige maand 15 maanden cel tegen de jongeman, die op zijn proces de feiten ontkende. Volgens zijn advocaat bleek uit de berichtjes niet dat hij ooit drugs had gekocht en werd er bij een huiszoeking ook geen GHB teruggevonden. De rechtbank achtte de feiten toch bewezen en stelde dat de twintiger de mogelijke gevolgen van zijn daden niet had ingeschat. De man kreeg vandaag 15 maanden cel opgelegd, waarvan een derde met uitstel.