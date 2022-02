Na het drama in crèche Gent: welke eisen zijn er voor kinderdagverblijven? En wat als ik mij als ouder zorgen maak?

"Na een klacht proberen we altijd vast te stellen wat er aan de hand is", zei Katrien Verhegge, topvrouw bij het agentschap Opgroeien, waar Kind en Gezin onder valt, daarover gisteren in "De zevende dag". "Alleen zit je vaak in een grijze zone. Als het gaat om roepen of kinderen hardhandig aanpakken, kom je vaak in een woord-tegen-woord-scenario. Als je een crèche wil sluiten, moet je dat nu eenmaal goed motiveren."

Dat was de redenering. Tot nu. Kind en Gezin heeft nu beslist dat er sneller zal kunnen worden ingegrepen. "Ook als iets niet formeel vastgesteld kan worden of als er geen harde bewijzen zijn, zal een klacht of een reeks klachten toch voldoende kunnen zijn om te handelen", zegt de woordvoerster. De vergunning van het kinderdagverblijf zou dan voor bepaalde of onbepaalde tijd geschorst kunnen worden.