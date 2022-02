Topmodel Linda Evangelista verschijnt voor het eerst "misvormd" door CoolSculpting: wat is het? En wat is er misgelopen?

Evangelista liet in september al weten een rechtszaak aan te spannen tegen bedrijf Zeltiq, waar ze de behandeling kreeg. Ze klaagt aan dat ze niet werd ingelicht over mogelijke bijwerkingen die in haar geval onomkeerbaar zijn. Omdat de gevolgen een (voorlopig) einde betekenen voor haar modellencarrière en een grote emotionele schade veroorzaken, vraagt ze 50 miljoen dollar schadevergoeding.

Daarnaast gebruikt ze haar platform nu om andere mensen in dezelfde situatie te helpen want "iets wat te mooi is om waar te zijn, is dat vaak ook".