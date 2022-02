De Haan test nieuwe vuilniszakken uit die de meeuwen moeten weghouden: "Ze kunnen de zakken niet meer open prikken"

De Haan probeert een nieuw soort vuilniszak uit, die bestand moet zijn tegen pikkende meeuwen. "De zak werd al uitgetest in Nederland en de resultaten zijn hoopgevend", zegt schepen van Afvalbeheer, Marleen De Soete (Vooruit). "Het verschil met de oudere zak is dat het uit een taaiere kunststof bestaat en dat het kleur van de gele zakken ook veel feller is. Dat schrikt de meeuwen af."

De inwoners namen zelf al initiatief om de meeuwen zoveel mogelijk op afstand te houden, vertelt een afvalophaler. "Sommige inwoners leggen er een doek over en dat lukt wel als er niet te veel wind is, zoals vandaag. Nog andere mensen zetten hun zakken in kooien."

De afvalophalers zijn niet zeker of de nieuwe zakken wel zullen werken: "Aan de kust kun je niet veel doen aan meeuwen. Als een meeuw zijn prooi wil, dan gaat hij dat ook nemen. We hebben die nieuwe zakken zelf ook nog niet gezien."