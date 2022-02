Drie woningen onbewoonbaar na doortocht Franklin en ‘windhoos’

Een bewoonster van de laatste woning ontsnapte maar net aan de dood. Zo vloog er een zware draagbalk los door het raam van de woonkamer, waar ze kort ervoor nog in de zetel zat. "Die ruimte had ze gelukkig net verlaten. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Enkel de 94-jarige bewoonster van de eerste woning, waarvan het dak werd afgerukt, is voor een medische controle naar het ziekenhuis. Hier is echt een grote ramp voorkomen. Ik sta echt versteld, heb er geen woorden voor. Het moet een soort van windhoos geweest zijn, met een immense kracht", aldus Vermeulen.

Hij kon niet anders dan de drie getroffen woningen onbewoonbaar verklaren. "Gelukkig is de solidariteit heel groot. Iedereen kan bij buren of familie terecht."