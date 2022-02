Eerste concert met cello gemaakt uit vlas in Kortrijk is al uitverkocht

Het vlascello-project is een workshop in de reeks ‘residentie in TEXLAB’ van het Kortrijkse museum Texture. “Texlab is een samenwerkingsverband tussen kunstenaars en wetenschappers", zegt Anne Vanrolleghem, de communicatiemedewerkster van het museum. "De vlascello wordt in de loop van 2022 opgesteld in de Wonderkamer van Texture, waar je het unieke instrument met eigen ogen kan zien. Er zal ook een mini-documentaire gedraaid worden over hoe het instrument tot stand kwam en hoe de vlascello exact klinkt."