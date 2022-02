Eigenaar van De Boot in Houthulst kan inbreker overmeesteren na helse achtervolging

Iets meer dan een kilometer verderop kon Bart de inbreker eindelijk overmeesteren. Een bestuurder hielp om de dief vast te houden. Maar die kon voor een tweede keer ontsnappen en sprong over een beek. In een woonwijk in Noordschote struikelde de dief over de omheining van een huis.

Bart kon hem tegenhouden en riep de bewoners van het huis om hulp. "Met hun hulp kon ik het precieze adres doorgeven aan de politie. Ik heb de man in bedwang kunnen houden tot de eerste patrouille aankwam", schrijft hij aangedaan op zijn Facebookpagina. De politie heeft de dief aangehouden en zal de camerabeelden van op de boot onderzoeken.

Afgelopen zomer was er een hele reeks van inbraken in boten in de omgeving en werd er voor duizenden euro's aan werkmateriaal gestolen uit een container van vzw De Boot. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de inbraken van deze zomer en de inbreker die nu betrapt is.