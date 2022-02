Kernuitstap: Kamercommissie keurt aanpassing CRM-veiling goed

Het wetsontwerp is een rechtstreeks gevolg van het akkoord dat de federale regering eind vorig jaar bereikte over de kernuitstap. De Vivaldipartijen kwamen toen overeen een slag om de arm te houden, omdat de gascentrale van Vilvoorde - die de nucleaire capaciteit deels moet vervangen - geen vergunning kreeg van Vlaanderen. Als dat op 15 maart nog altijd het geval is, wordt de eerstvolgende in het rijtje van de capaciteitsveiling van vorig jaar geselecteerd, zonder dat de veiling moet worden overgedaan. Het gaat om andere gascentrales.

Het ontwerp voorziet ook dat de projecten die deelnemen aan toekomstige veilingen vooraf al over een vergunning beschikken, zonder dat er nog administratieve beroepen mogelijk zijn. De Commissie Energie van de Kamer gaf eerder deze maand al eens groen licht voor de tekst, maar oppositiepartij Vlaams Belang vroeg toen een tweede lezing. Die vond vandaag plaats.