Geen onrustwekkende PFOS/PFAS-concentraties gevonden op oefenplaatsen van brandweer

"We hebben op drie plaatsen onderzoek gedaan, onder andere aan de oude brandweerkazerne en aan het stadsmagazijn. Op geen enkele oefensite werden concentraties PFOS/PFAS aangetroffen die zorgwekkend zijn", stelt schepen van omgeving Nico Bergmans (Open VLD). "Er zijn geen milieuproblemen en er is dus geen noodzaak tot verder onderzoek of sanering. Het risico werd sowieso als uitermate klein ingeschat, maar voor alle zekerheid hebben we de terreinen toch onderzocht via een bodemonderzoek", aldus Bergmans.