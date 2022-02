Gentse universiteit opent nieuw tuchtonderzoek naar professor voor grensoverschrijdend gedrag van 5 jaar geleden

Net vandaag post vzw Meldet, die grensoverschrijdend gedrag aankaart, op sociale media de foto en de naam van de betrokken professor.

"Dit is een oproep aan de universiteit om iets te ondernemen. Dat er een tuchtonderzoek komt is op zich wel goed, maar in de commissie zitten mensen van de universiteit zelf. Het zijn dus collega's die elkaar moeten beoordelen. Dat kan niet, er moet een onafhankelijk orgaan komen. Deze professor is verantwoordelijk voor strafbare feiten en daarom laten we de post ook staan", vertelt Lize Goossens van vzw Meldet in een reactie bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.

Dat de vzw zich daarmee op glad juridisch ijs begeeft, is een bewuste keuze. "Dit is een noodzaak, we vinden dat we dit moeten doen."