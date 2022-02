Groot volksfeest voor gouden medaillewinnaar Bart Swings in Herent

Vandaag komt Olympisch kampioen Bart Swings naar huis. Mét gouden medaille die hij behaalde op de massastart voor mannen in het schaatsen. Een uitzonderlijke prestatie, want het is nog maar de tweede gouden medaille voor ons land ooit op de Winterspelen. En dat moet dus gevierd worden, vindt Astrid Pollers (N-VA), de burgemeester van Herent, waar Swings opgroeide. "Wij gaan inderdaad een groot volksfeest organiseren in het sportcentrum dat zijn naam draagt. Het is super, geweldig, en uitzonderlijk wat Bart heeft gepresteerd. We hebben het zaterdag ook allemaal mee beleefd, dus dat feest komt er", vertelt de burgemeester op Radio 2 Vlaams-Brabant.