Grote delen van Noord-Limburg zonder elektriciteit na doortocht storm Franklin

Rond 22.40 uur viel de elektriciteit uit en op enkele minuten tijd kwamen er meldingen uit onder meer Houthalen, Lommel, Heusden-Zolder, Pelt en Opglabbeek. In de cafés waar nog volk was werden de kaarsen boven gehaald. In het straatbeeld doken ook enkele zaklampen op gsm’s op. Na ongeveer een halfuur ging het licht weer aan.