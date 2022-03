Nooit eerder zoveel kandidaten voor audities Zaventemse musical

"De Sirene van Ensor", zo heet de musical die zal opgevoerd worden van 29 maart tot 1 april 2023 in cultuurcentrum De Factorij in Zaventem. Bijzonder is dat de musicial wordt gemaakt én uitgevoerd door de inwoners van Zaventem. Een traditie die normaal elke twee jaar plaatsvindt. Maar door corona nu al verschillende keren is uitgesteld. Maar dat heeft ook mooie gevolgen, want nooit eerder schreven zoveel kandidaten zich in voor een rol in de musical. Eva Bruyninckx schreef het verhaal en de liedjesteksten: "De musical gaat over het leven van Ensor. En vooral over zijn zoektocht naar de liefde. Dat blijkt een sirene te zijn die uit de zee komt en zijn muze wordt. Ze inspireert hem zijn leven lang. Hij krijgt een soort van relatie met haar, maar geen liefdesrelatie. Ensor wou nooit een echte relatie, en dat inspireerde me om over hem te schrijven."