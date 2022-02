Aast Russische president Poetin ook op Kiev, hoofdstad van oude rijk Kiev-Roes en bakermat van Slavische beschaving?

Hoe dan ook eist Rusland dat gezamenlijke verleden met de Oekraïners op. Daar is Rusland ontstaan, luidt het, Kiev is de bakermat van de Slavische beschaving en van het huidige Rusland. Of dat verre, rijke verleden voor Poetin een casus belli zal zijn, een reden om Kiev binnen te vallen, is een andere vraag. Wellicht zal een gewenste machtswisseling in Oekraïne meer doorslaggevend zijn.

In het westelijke deel van Oekraïne, dat erg anti-Russisch is, kijken ze met een andere bril naar de geschiedenis. Of beter gezegd: kijken ze minder ver terug in de geschiedenis. Wat maakt dat eeuwenoude rijk en dat gedeelde historische verleden uit, denken ze daar. Veel meer in het geheugen gegrift, is de eerste helft van de 20e eeuw, toen de Oekraïners enorm zwaar te lijden hadden onder de Sovjetheerschappij. Met name in de jaren 1930, in die tijd heerste een enorme hongersnood onder de Oekraïners.