Kind en Gezin zal sneller crèches schorsen: "Uit voorzorg al ingrijpen bij vermoedens van wantoestanden"

In de Zevende Dag op zondag beklemtoonde Katrien Verhegge, de topvrouw van het agentschap Opgroeien waaronder Kind en Gezin valt, alles gedaan te hebben wat juridisch kon. "In delicate zaken is het bovendien vaak woord tegen woord", zei ze, "en komen er betwistingen."

Maar het pad van de strikt formele bewijsvoering over mogelijke wantoestanden in crèches wordt verlaten. "Steeds bleef het punt, wat als we wantoestanden niet kunnen bewijzen", stelt Nele Wouters van Kind en Gezin. "Ik denk dat we dat punt nu voorbij zijn, uit zorg voor de kinderen willen we preventief al beslissingen kunnen nemen."

"Dus ook als iets niet formeel vastgesteld kan worden of als er geen harde bewijzen zijn, dan zal een klacht of een reeks klachten, toch voldoende kunnen zijn om te handelen". De vergunning van het kinderdagverblijf zou dan voor bepaalde of onbepaalde tijd geschorst kunnen worden. "Na een traject kan dan bekeken worden of de crèche weer kan openen of definitief moet sluiten."