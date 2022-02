Kinderpsychiater na drama in Mariakerke: "Onze kinderopvang is niet meer goed genoeg voor het welzijn van onze kinderen"

Psychiater Singh vindt dat niet de juiste aanpak. "Door meer te gaan controleren en sanctioneren gaan we er niet geraken", zei ze in "De afspraak". "Het kind staat bij ons te weinig centraal. Het systeem op zich klopt niet. Kinderen krijgen onvoldoende wat ze nodig hebben."



"De eerste 1.000 dagen van een kind zijn zo belangrijk weten we uit onderzoek. Als samenleving betalen we een prijs als we niet doen wat nodig is. Op het moment dat we signalen zien van een kind is het al te laat. Blauwe plekken en hersenschuddingen is één ding, maar emotionele schade is heel moeilijk vast te stellen. Ik zie in mijn ziekenhuis héél regelmatig kinderen die getraumatiseerd zijn door de kinderopvang."