Stoppend Kruibeeks bedrijf schenkt panelen en dekzeilen aan dorpsgenoten met stormschade 

Rita weet wat het is om stormschade te lijden. "Jaren geleden hadden wij ook eens grote stormschade, we weten dat mensen daarvan in paniek kunnen zijn. We dachten dat we misschien mensen gelukkig konden maken met ons materiaal."

Het materiaal is niet nieuw, het is al gebruikt. "We hebben rollen tapis-plain, kubusvormige sokkels, MDF-panelen, kaders van wanden, triplexplaten, een beetje vanalles." Het materiaal kan van pas komen voor tijdelijke herstellingen.