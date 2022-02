Drank, drugs en een driftig karakter: wie is Jorik Scholten, de man achter grofgebekte rapper Lil' Kleine?

“Nu”, dat is 2018. Eén jaar later volgt zoontje Lío Zion, maar anno 2022 is het tweetal nog steeds niet getrouwd. In mei 2021 is er voor het eerst een publieke kink in de kabel. Scholten wordt op Ibiza gearresteerd “wegens geweld tegen vrouwen” nadat Vaes volgens ooggetuigen bloedend en met gescheurde kleren wordt aangetroffen in de lobby van hun hotel. Bij gebrek aan bewijs wordt de zaak geseponeerd. Achteraf blikt Vaes op het incident terug als “gewoon niet zo’n leuke avond”, maar desalniettemin last het koppel in juni een relatiepauze in.