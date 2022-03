Limburgse brandweer kreeg meer dan 3.100 oproepen over stormschade: "We moeten dan prioriteiten stellen"

Sinds vrijdag kreeg de brandweer in Limburg meer dan 3.100 oproepen binnen. Bij zo'n toevloed aan oproepen is het dan ook een kwestie van prioriteiten, benadrukt Dominic Knaepen, de zonecommandant van brandweer Oost-Limburg. Hij vraagt daarom geduld. "Enkele pannen die weggewaaid zijn, voor wie het aan de hand heeft is dat niet prettig. Maar bij een piek aan oproepen, moeten we prioriteiten stellen. Dat zijn dan bijvoorbeeld belangrijke wegen vrijmaken. Ik denk bijvoorbeeld aan een boom op een snelweg. Maar ook een woonwijk die zonder stroom zit omdat er bomen op elektriciteitsdraden zijn gevallen, die moeten we eerst opruimen, of gebouwen waar het hele dak is weggewaaid. Ik hoop dat de mensen daar begrip voor hebben."