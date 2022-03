Limburgse gemeenten zullen sneller en harder optreden tegen straatracers: auto’s sneller in beslag nemen

“Het is strafrechtelijk niet altijd mogelijk om zo'n voertuig meteen in beslag te nemen, zegt korpschef Philip Pirard bij Radio 2 Limburg. “Daarvoor moeten er andere wettelijke bepalingen zijn en daarom heeft men de bevoegdheid overgeheveld naar de burgemeester die zal bepalen, wanneer het gevaarlijk is. Wanneer dus de veiligheid in het gedrang komt, wordt de burgemeester ingelicht en die kan het voertuig dan onmiddellijk in beslag laten nemen. Het is belangrijk dat we personen die andere weggebruikers in gevaar brengen uit het verkeer halen .”