Man geeft valse naam op bij politiecontrole in Mechelen om aan boete te ontsnappen

Een van de bestuurders die werd tegengehouden had een gebruikershoeveelheid cannabis op zak. Om aan een boete te ontsnappen, gaf hij een valse naam op. Na onderzoek kwam de politie de echte identiteit van de man te weten en bleek dat er nog meer aan de hand was. De rechter had de man bepaalde maatregelen opgelegd voor eerdere feiten. Zo mocht hij bijvoorbeeld niet op het grondgebied van Mechelen komen. Hij kreeg een proces-verbaal voor verboden drugsbezit, voor de leugen over zijn naam, en voor het niet naleven van zijn probatievoorwaarden.