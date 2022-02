BEKIJK - Meest gezochte crimineel van Australië na 12 jaar op de vlucht opgepakt  

In Australië is Graham Gene Potter, de meest gezochte misdadiger van het land, na 12 jaar op de vlucht opgepakt. De man moest in 2010 voor het gerecht verschijnen op verdenking van samenzwering tot moord en drugsfeiten, maar daagde nooit op. Een tip bij de politie leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie in Ravenshoe, een klein dorpje in Queensland, Australië.