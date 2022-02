Veel klachten over Mega: energieleverancier verdedigt zich en beantwoordt meest gestelde vragen

Er is één rode draad te vinden tussen de klachten over Mega. De klantendienst is niet of moeilijk bereikbaar. “Hoe kan je in godsnaam verdedigen dat je je voorschotbedrag niet wil verhogen als de klantendienst niet bereikbaar is?” Dat vragen veel mensen zich af. Het is een terechte vraag. Mega slaat mea culpa.

"Het is inderdaad vervelend dat onze klantendienst niet goed bereikbaar is. De hele sector kampt met dat probleem", zegt Van Linthout. "We hebben het aantal medewerkers op de klantendienst al opgetrokken van 100 naar 160. Dat is een forse investering in de bereikbaarheid."

Mega investeert naar eigen zeggen ook in een beter systeem. "We zullen de komende weken investeren in een nieuwe infrastructuur om het klantencontact beter te laten verlopen. En we gaan ook nog extra mensen inzetten", zegt Van Linthout.

Voor klanten die eerder al een vraag stelden over hun factuur, voorziet Mega ook een oplossing. "Als er al een vraag lopende is bij onze klantendienst over een betaling of een aanpassing van een voorschot, zetten we de domiciliëring voorlopig stop totdat het dossier is afgehandeld."