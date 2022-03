Meubelstoffeerders gezocht: Voka zet werkplek- en duale leeropleidingen op poten om knelpuntberoep weg te werken

Met dit ESF-traject wil Voka - Kamer van Koophandel Limburg het voortouw nemen om het onderwijsveld te verbinden met de werkvloer. “Vanaf april wordt de opleiding meubelstoffeerder aangeboden in het volwassenenonderwijs en vanaf volgend schooljaar kunnen jongeren deze opleiding in duaal leren volgen in het secundair onderwijs”, zegt Kris Claes, directeur belangenbehartiging & Talent bij Voka. “Er is veel vraag naar de functie Meubelstoffeerder, die logischerwijs is opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB.”