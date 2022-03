Sport Vlaanderen enthousiast over plannen voor mogelijke nieuwe schaatsbaan in Hasselt 

Op de huidige schaatsbaan in Hasselt schaatsen jongeren enkele rondjes tijdens hun les lichamelijke opvoeding. "Ik denk dat heel veel mensen het kunnen, maar het gewoon niet weten en daarom ook niet proberen”, reageert Kyon. “En ook door andere activiteiten te organiseren kan schaatsen populairder worden.“ Ook Yousera is blij dat ze kan schaatsen: “Het is heel rustgevend, en je kan daar heel goed in worden. Je moet dan wel hard trainen”, zegt ze. En ook Kadim die samen met zijn klasgenoten zich probeert recht te houden op het ijs, is enthousiast: "Meestal wordt er aan groepssporten als voetbal, basketbal of zwemmen gedacht, maar zelden aan schaatsen. Als men de schaatsbaan zou uitbreiden, komen er ook meer mensen en kan schaatsen ook meer onder de aandacht komen", vindt hij.