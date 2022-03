Vanaf juni nieuwe fototentoonstelling Gallo-Romeins Museum: "Verleden en heden komen samen"

"Voor tijdelijke tentoonstellingen gaan we altijd op zoek naar iets speciaals", begint schepen van Cultuur An Christiaens (CD&V). "Er zullen 150 foto's te zien zijn en we gaan daar ook achterhalen waarom die foto's zo belangrijk zijn en bijkomend wat het archeologisch belang is van bepaalde sites."

Er zullen ook videoreportages zijn waar de bezoeker de fotograaf aan het werk ziet. Een audiotour en een kijkwijzer moeten het ook toegankelijk maken voor kinderen. "Door de inkleding en extra's kan iedereen hier binnenkort terecht, gezinnen met kinderen, maar ook grotere experts kunnen hun ei hier kwijt", aldus Christiaens.