Omgeving van Sint-Martinuskerk in Asse blijft ook vandaag afgesloten

Nadat storm Eunice de torenspits van de Sint-Martinuskerk afgelopen vrijdag al flink beschadigde, vielen er door storm Franklin de voorbije nacht ook brokstukken van de toren. "De nieuwe schade bevindt zich aan de zuidkant", licht waarnemend burgemeester Peter Verbiest (N-VA) uit. "Het gaat om leien en stukken hout. Gelukkig geraakte niemand gewond." Omdat het KMI vandaag opnieuw stormweer verwacht, met flinke windstoten vanuit het noordwesten, zullen de Markt en de Vironstraat vandaag tussen 11.00 uur en 18.00 uur niet toegankelijk zijn. "We vrezen dat de wind zal inbeuken op de opening, die afgelopen vrijdag is ontstaan. We weten totaal niet hoe erg de constructie beschadigd is en wat er nog kan loskomen", aldus nog Verbiest.