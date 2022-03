Omgewaaide boom blokkeert toegang klas in Terhagen

De boom blokkeert de toegang tot de containerklas van het zesde leerjaar. De brandweer kwam ter plaatse maar had niet het juiste materiaal om de boom op een veilige manier weg te halen. In afwachting van een gespecialiseerde boomkapper, verhuizen de kinderen nu elk uur van klas. "Ze kunnen telkens in de klas zitten van de leerlingen die op dat moment turnles hebben", zegt Vervloet. "Hopelijk kan de boom snel gekapt worden, want anders moeten onze zesdejaars morgen opnieuw afstandsonderwijs volgen. Niet door corona, maar door storm Franklin deze keer."