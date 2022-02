Drie Belgische speurders onderweg naar Peru om te helpen bij onderzoek naar vermiste Natacha de Crombrugghe

Berger benadrukt dat de Belgische speurders het onderzoek niet gaan overnemen, “want dat blijft in handen van de Peruviaanse politie”. Maar omdat er ook in België aangifte gedaan is van haar verdwijning, loopt er parallel een onderzoek in België, door de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel. “Vandaar dat de Belgische speurders naar Peru zijn vertrokken”, zegt Berger.

Zowel Berger als Alain Remue van de Cel Vermiste personen zegt dat in dat onderzoek nog alle pistes open zijn. “In de eerste plaats is het belangrijk om haar te vinden. Het feit dat er drie speurders gaan, is volgens Berger normaal omdat het om een Belgische gaat en omdat er hier ook een onderzoek loopt.