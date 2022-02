Hoogspanning rond kernuitstap: energiewaakhond CREG wijst netbeheerder Elia op fouten in vernietigend rapport

Het rapport heet "Voorstel van de parameters waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt bepaald voor de Y-4 veiling in 2022 met leveringsperiode 2026-2027" en gaat, technisch gezien, over de vraag voor welke hoeveelheid elektriciteit er een veiling moet worden opgezet. Zo'n veiling, in het jargon CRM-veiling, is eigenlijk een subsidieronde voor de gascentrales die de kernreactoren (in een overgangsperiode) moeten vervangen.

Eén van de opvallendste passages uit het rapport is dit: "Concreet betekent dit dat de parameters in het Netbeheerdersverslag leiden tot een bijkomende noodzaak van minstens één, mogelijks twee, grote STEG eenheden, bovenop de 2 STEG-eenheden (Vilvoorde en Awirs) die reeds gecontracteerd werden in de veiling van 2021. " Lees: er zijn 1 of 2 gascentrales extra nodig bovenop diegene die nu al gepland zijn