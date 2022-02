22-02-2022: vandaag is palindroomdag, hoe uitzonderlijk is dat?

Als je de datum noteert met eerst de dag, dan de maand en dan het jaar zijn er deze eeuw 29 palindroomdata van 8 cijfers. Als je, zoals in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, eerst de maand, dan de dag en dan het jaar noteert, zijn er maar 12.



Er was slechts één datum deze eeuw die om het even waar een palindroom was en dat was 02-02-2020. De volgorde van de dag en de maand maakte geen verschil. Zo'n wereldwijde palindroom is erg zeldzaam. Over 99 jaar hebben we er weer één: 12-12-2121, de vorige was 911 jaar geleden, op 11-11-1111.