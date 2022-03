Pesten aanpakken op school doe je zo

Hoe gaat zo'n 'fixer' te werk? "Eerst gaan we in gesprek met de gepeste leerling. We vragen wat er aan de hand is en hoe dat aanvoelt. We gaan ook in gesprek met de pesters over de impact van hun gedrag. Vaak beseffen ze dat niet. Door samen te werken met de ouders proberen we de situatie zo snel mogelijk op te klaren."

Het Arendonkse college beseft dat de drempel om naar een leerkracht te stappen soms te groot is. "Daarom werken we op school ook met 'peers'. Dat zijn leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar. Ze houden hun ogen en oren open op de speelplaats en kunnen door leerlingen aangesproken worden", zegt Poels. "Daarnaast krijgt elke startende leerling een peter of meter. Als zij of de 'peers' serieuze signalen rond pesten opvangen, melden ze dat bij ons. Wij merken dat deze aanpak echt werkt", besluit Poels.