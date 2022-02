Poetin en Biden op vraag van Macron bereid tot topontmoeting

De top is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, nadat hij zondag voor een tweede keer op één dag had gebeld met Poetin. Macron sprak zondag ook met Biden en met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Volgens het Franse Elysée zullen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken en zijn Russische collega Sergej Lavrov de topontmoeting voorbereiden tijdens hun ontmoeting op donderdag 24 februari.

Voor de Franse regering kan de top, waarvoor nog geen datum is gekozen, alleen plaatsvinden als Rusland Oekraïne niet binnenvalt. Macron heeft daarnaast ook een top voorgesteld met de leiders van alle betrokken landen.

Macron en Poetin benadrukten na hun eerste telefoongesprek zondag de noodzaak om te blijven zoeken naar diplomatieke oplossingen voor de escalerende crisis in Oost-Oekraïne, dat liet het Kremlin in een verklaring weten. Volgens het Franse Elysée kwamen Poetin en Macron ook overeen om aan een wapenstilstand in Oost-Oekraïne te werken.

Volgens Amerikaanse media beschikken de Verenigde Staten over informatie dat Russische commando's al de opdracht hebben gekregen om Oekraïne binnen te vallen. Ze schrijven dat op basis van anonieme inlichtingenbronnen.

Het is deze informatie die president Joe Biden er vrijdag toe heeft aangezet om te zeggen dat hij ervan overtuigd was dat Vladimir Poetin had besloten Oekraïne aan te vallen, aldus de Amerikaanse krant The Washington Post.

Het Witte Huis, het Pentagon en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben deze informatie niet bevestigd, maar ook niet ontkend.