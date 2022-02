Ringweg in Turnhout gedeeltelijk afgesloten door wateroverlast

Op de Nassaulaan (R13) in Turnhout staan het fietspad en een rijstrook volledig onder water. Daardoor kan er geen verkeer passeren. Het gedeelte tussen de Steenweg op Antwerpen en de Steenweg op Merksplas is afgesloten. Er is daardoor ook geen verkeer meer mogelijk in de richting van de Steenweg op Merksplas.



In de regio zijn al verschillende riviertjes en beken buiten hun oevers getreden. Het regenweer houdt nog een hele dag aan dus het water trekt moeilijk weg.